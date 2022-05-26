Потік на в'їзд в Україну перевищує потік на виїзд вже 16 днів поспіль, – Держприкордонслужба

Потік громадян на в'їзд в Україну через західний кордон вже 16 днів поспіль після 9 травня перевищує потік на виїзд, сумарно за ці дні в Україну заїхало на 120 тисяч осіб більше, ніж виїхало.

За даними Державної прикордонної служби, таким чином ситуація з кількістю громадян, які залишили Україну з початку війни, повернулася на рівень 8 квітня., свідчать підрахунки Інтерфакс-Україна.

Зокрема, 25 травня з України виїхало майже 35 тис. осіб (24 травня – 32 тис.), а в’їхало – 40 тис. осіб (напередодні – 37 тис.).

"Зберігається тенденція щодо збільшення кількості громадян, які повертаються в Україну", – констатують у Держприкордонслужбі.

Водночас за даними прикордонної служби Польщі, 25 травня в цю країну з України прибуло 21,7 тис. осіб, у зворотному напрямку виїхало 26,6 тис. Напередодні, 24 травня, ці показники становили 21 тис. та 25,3 тис. осіб відповідно.

Всього з початку війни в Польщу з України в'їхало 3,61 млн осіб, тоді як з Польщі в Україну – 1,58 млн. людей.

За даними УВКБ ООН на 13:00 24 травня, всього з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 6,64 млн осіб, з них до Польщі 3,55 млн, Румунії та Молдови – 1,02 млн, Росії – 945 тис., Угорщини – 654,66 тис., Словаччини – 446,76 тис., Білорусь (дані за 12 травня) – 27,31 тис.

Водночас, в Україну, за даними Держприкордонслужби, до цієї дати в Україну з 28 лютого в'їхало 2,12 млн осіб.