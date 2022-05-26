Через ажіотажний попит на марки про "русскій воєнний корабль" спрацювали алгоритми захисту eBay
Через великий ажіотаж на купівлю марки про "русскій воєнний корабль" спрацювали алгоритми захисту маркетплейсу eBay, де вчора відкрився онлайн-магазин "Укрпошти".
Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, передає Forbes.
Відповідно до даних магазину, лише за одну добу його роботи було продано майже 1,5 тис. блоків з марками.
Ціна блока з трьома марками складала $49,95. Вона містила вартість доставки та $5 внеску до благодійного фонду KSE Foundation. Крім блоку, замовлення включало листівку та конверт "Укрпошти".
За словами Смілянського, продажі пішли з такою швидкістю, що спрацювали алгоритми захисту eBay. Зараз продажі тимчасово призупинені. Проте вже сьогодні вони будуть відновлені, наголосив гендиректор "Укрпошти".
Як повідомлялося, що 25 травня "Укрпошта" стала першою поштою в світі, яка відкрила онлайн-магазин на міжнародному маркетплейсі eBay.
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