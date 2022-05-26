В Росії визнали неможливість створення власного автомобіля

Влада Москви шукатиме закордонних партнерів для запуску виробництва нових моделей автомобілів на переданому в управління владі Москви колишньому заводі Renault, де тепер планується випускати автомобілі під брендом "Москвич".

Про це заявив мер Москви Сєргєй Собянін, повідомляє російський Інтерфакс.

"Ми не збираємося випускати старі моделі, ми збираємося випускати найсучасніші моделі з переходом на електромобілі. Звичайно, нам знадобляться міжнародні партнери для цієї роботи, бо з нуля створити вітчизняний автомобіль самотужки неможливо", – визнав Собянін.

За словами мера, влада Москви "дуже боялася втратити завод, один із найкращих у країні, і, на жаль, так сталося, Renault попрощався з нами".

"Але ми все-таки вирішили спробувати залишити цю компетенцію, згадали про "Москвич". Чомусь дуже багато хто вирішив, що ми випускатимемо стару модель москвича. Може бути для ретро це варто зробити", – зазначив мер.

Як повідомлялося, 16 травня влада РФ оголосила про рішення французького автоконцерну Renault передати російські активи у державну власність. Відповідно до підписаної угоди, 68% частка французького концерну в "АвтоВАЗі" перейшла в управління ФГУП "НАМІ" з опціоном зворотного викупу протягом наступних 6 років, а 100% акцій московського автозаводу ЗАТ "Рено Росія" володітиме уряд Москви.

За словами мера Москви Сергія Собяніна, на заводі "Рено Росія" відновлять виробництво легкових автомобілів під історичним брендом "Москвич".