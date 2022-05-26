Кабмін змінив правила перетину кордону для волонтерів та водіїв вантажівок

Кабінет міністрів своєю постановою №615 від 20 травня змінив правила перетину державного кордону для водіїв-волонтерів та водіїв перевізників, які мають ліцензії на міжнародні перевезення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Так, водії неліцензованих перевізників (водії-волонтери) зможуть перетинати кордон у разі перевезення наступних товарів: гуманітарна допомога; медичні вантажі; вантажі для потреб ЗСУ або інших утворених відповідно до законів України військових формувань, населення України.

Для перетину кордону такі перевізники повинні надати обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів необхідних для їхнього перевезення у листах від: військових чи правоохоронних органів, військових адміністрацій, медичних закладів або відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги.

Звернення на перетин кордону подається до Міністерства інфраструктури або до обласних, Київської міської, військових адміністрацій.

Наголошується, що такі особи-перевізники можуть перебувати за кордоном не більше 30 календарних днів.

Водночас ліцензовані перевізники можуть зробити заявку на перетин кордону для осіб віком 18-60 років в кабінеті системи "ШЛЯХ" за умови, що повна маса транспортного засобу, який є засобом господарської діяльності ліцензіата, не менше 3 500 кг.

На одному такому транспортному засобі державний кордон можуть одночасно перетинати:

один водій на вантажному ТЗ ліцензіата;

два водія на пасажирському транспортному засобі (автобусі) ліцензіата.

Зазначається, що такі особи можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 45 календарних днів.

"У разі неповернення водія після закінчення 45-денного терміну перебування за кордоном "Укртрансбезпека" може припинити доступ ліцензіата до Єдиного комплексу інформаційних систем на 3 місяці", – наголосили у Мінінфраструктурі.

Крім того, в разі непідтвердження мети поїздки прикордонники можуть відмовити перевізникам (ліцензованим і неліцензованим) у перетині кордону.