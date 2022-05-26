В Україні два роки діяла схема імпорту російських добрив в обхід санкцій РНБО, – Офіс генпрокурора
Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили незаконну схему постачання в Україну мінеральних добрив з РФ в обхід застосованих РНБО санкцій щодо постачальників - російських підприємств.
Як повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, організована громадянином РФ схема діяла протягом 2020-2022 років.
В рамках розслідування встановлено, що громадянин РФ зареєстрував в Україні декілька підприємств та керував ними за допомогою призначених керівників, у тому числі російських громадян.
За даними слідства, службові особи цих підприємств, розуміючи неможливість ввезення в Україну товарів підсанкційних виробників, протягом 2020-2022 років підробляли документи на імпорт мінеральних добрив та кормових добавок.
"Це дозволило ввезти в Україну, легалізувати та реалізувати незаконно ввезене майно національним споживачам на суму понад 300 млн грн. Такі дії завдали шкоду економіці нашої держави та забезпечили значні надходження в бюджет країни-агресора", – зазначається у повідомленні.
В ході проведених в рамках розслідування справи обшуків в Києві, Хмельницькій та Вінницькій областях виявлено та вилучено документи, що підтверджують протиправну діяльність, понад 6,4 тис. тонн мінеральних добрив та кормових добавок, у тому числі виробництва російських компаній.
За рішенням суду на вилучені документи та товарно-матеріальні цінності вартістю близько 150 млн грн накладено арешт.
Досудове розслідування здійснюється за фактами легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, та службового підроблення (ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України).
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