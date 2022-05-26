ЗМІ оприлюднили перелік європейських компаній, які платять за російський газ через "Газпромбанк"

Видання Politico склало список європейських енергокомпаній, які продовжують оплачувати та отримувати російський газ, але деталі їхньої угоди з постачальником "Газпромом", зокрема відкриття ними рублевого рахунку на вимогу Кремля, не є публічною інформацією.

Зокрема, журналісти представили перелік із 10 компаній з Угорщини, Німеччини, Франції, Італії, Австрії, Словаччини, Чехії Словенії.

Щодо угорського MVM у квітні міністр закордонних справ країни Петер Сійярто казав, що розрахунки відбуваються у євро, російський "Газпромбанк" конвертує їх та виплачує "Газпром експорту". Він додав, що новий газовий контракт між дочірньою компанією MVM CEE Energy та "Газпром експортом", підписаний у вересні, вже дозволяє здійснювати платежі в альтернативній валюті.



Німецька VNG заявляла, що платитиме за газ у євро через "Газпромбанк". У компанії також зазначили, що "конвертування у рублі не викличе жодних труднощів... відкриття рахунку пройшло без труднощів".



У німецькій RWE заявили про готовність сплачувати за рахунками у євро, і що вони відкрили відповідний рахунок. "Ми діємо відповідно до європейських і німецьких правил", – сказав представник компанії 16 травня.



Німецька Uniper також відкрила рахунок у "Газпромбанку" для розрахунків у євро "відповідно до нового механізму платежів".



У французькій компанії Engie заявили про підготовку виконувати свої платіжні зобов'язання, "доки вони відповідають рамкам європейських санкцій проти РФ".



Італійська Eni офіційно заявила про відкриття рахунків у двох валютах – євро та рублях.



Австрійська OMV наголошує, що впроваджує платіжний процес відповідно до санкцій.



У чеській компанії ČEZ відмовилися коментувати деталі, але запевнили, що здійснюють платежі у євро, згідно з рекомендацією Єврокомісії.



Словацька SPP також оголосила про оплату в євро, згідно умов контракту та відповідно до рекомендацій ЄС.



Словенська компанія Geoplin заявила, що "узгодила з російським партнером порядок оплати, який відповідає контракту і в той же час відповідає заходам і рекомендаціям інституцій ЄС".

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Євросоюз дав два набори письмових рекомендацій щодо того, як купувати російський газ без порушення санкцій, але обидва не дають чітких роз’яснень. Водночас чиновники ЄС під час закритої зустрічі порадили компаніям не відкривати рублеві рахунки в "Газпромбанку", пише Reuters.



Деякі дипломати в Брюсселі заявили, що вважають пораду навмисно нечіткою, аби дозволити країнам відкривати рахунки в рублях і продовжувати купувати російський газ.

"Створюється враження, що це як завжди залишає відкритими двері для ведення бізнесу", – сказав один дипломат, додавши, що це ризикує підірвати єдність ЄС проти Росії, якщо компанії в одних країнах відкривають рублеві рахунки, а в інших – ні.

При цьому офіційно у вівторок у Єврокомісії заявили, що газові компанії мають розраховуватися з "Газпромом" за газ тільки в євро чи доларах США, залежно від умов контракту.

Нагадаємо, наприкінці березня російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це, а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.