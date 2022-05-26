Україна почала експортувати залізну руду через Польщу

Польський морський порт Свіноуйсьце відправив першу партію в об’ємі 30 тис. тонн української залізної руди.

Як повідомила пресслужба порту, руду доставили з України залізницею і вже морем відправили замовнику в Алжир.

Крім того, за словами голови порту Кароля Бовжика, зараз на складах перебуває ще понад 50 тис. тонн руди українського походження.

"З огляду на укладені комерційні контракти з партнерами з України, ми готуємось до обробки вантажів, у тому числі реалізуємо інвестиційну програму, що включає підготовку складських майданчиків та закупівлю механізованої техніки", – додав керівник порту.

За його словами, на завантаження в порту також очікують 17 тис. тонн української кукурудзи.

Як повідомлялося, за даними Державної митної служби, гірничорудні підприємства України у січні-квітні поточного року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, знизили експорт залізорудної сировини (ЗРС) у натуральному вираженні на 8,6% – до 12,98 млн тонн, у грошовому вираженні експорт впав на 32,8% – до $1,58 млрд.

Традиційно українська руда експортувалася через порт, заблоковані російськими військами з лютого. Це змушує українських виробників шукати нові експортні шляхи. На початку травня стало відомо про початок експорту залізної руди через румунський порт Констанца.