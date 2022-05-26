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Україна зібрала понад $15 мільярдів для покриття дефіциту бюджету, – представник України в МВФ

доллар,курс,долар

Сума майбутнього зовнішнього фінансування поточного дефіциту держбюджету України після нещодавніх рішень США та Євросоюзу перевищила запрошені українським урядом $15 млрд на найближчі три місяці, тепер стоїть завдання налагодити ритмічні надходження цих коштів.

Про це в кулуарах Українського сніданку в Давосі повідомив заступник виконавчого директора України в МВФ Владислав Рашкован, передає Інтерфакс-Україна.

"Якщо скласти (виділені) гроші, то вже більше $15 млрд, які нам потрібні були на три місяці. Наше завдання – зробити так, щоб вони йшли з певною періодичністю, щоб не було все на кінець року. Нам треба жити зараз: треба платити рахунки у червні, у липні", – сказав він.

Рашкован нагадав, що президент США Джо Байден підписав зміни до бюджету про виділення додатково $40 млрд у зв'язку з війною в Україні, з яких $7,5 млрд. підуть на фінансування дефіциту країни як гранти.

За його словами, ЄС також заявив про виділення 9 млрд євро макрофінансової допомоги до кінця року, а Німеччина повідомила, що надасть Україні 1 млрд євро через рахунок, що адмініструється МВФ.

Він додав, що Фонд завершує роботу з приводу дебютних коштів на цьому рахунку, які виділила Канада у розмірі 1 млрд канадських доларів, заявивши днями про збільшення цієї суми ще на 250 млн (сумарно – $973,3 млн).

"Плюс є ще досить багато грошей двосторонніх. Завдання уряду – опрацювати з міжнародними організаціями, двосторонніми партнерами, щоб ці гроші приходили до нас рівними частинами протягом року. Така робота йде. У травні ситуація точно краща, ніж у квітні", – зазначив Рашкован.

Він висловив жаль тим, що процес виділення коштів затримувався з бюрократичних причин, які ще остаточно не зняті, зокрема щодо виділення Україні коштів у SDR.

"Америка виявилася швидше за Європу з різних причин. Америка перша вийшла і з військовою підтримкою, і з підтримкою фінансової", – констатував представник України у МВФ.

Раніше на цьому тижні міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що країна отримає у травні від міжнародних партнерів до $2 млрд за необхідних $5 млрд щомісяця. Сума, що залишилася, покривається за рахунок ринкового розміщення військових облігацій - до $1 млрд - і викупу їх Національним банком України.

Автор: 

бюджет (1797) дефіцит (448) МВФ (1743) Рашкован Владислав (8)


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