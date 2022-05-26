Оператор ГТС продовжив доступ до гарантованих потужностей для імпорту газу з Угорщини

Оператор ГТС України домовився з угорським оператором FGSZ про продовження доступу до гарантованих потужностей для імпорту природного газу з Угорщини в Україну до 31 березня 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба ОГТС.

Зазначається, що газові трейдери зможуть бронювати нові квартальні потужності, щоб доставляти газ для потреб України.

У компанії додали, що Угорщина-Україна – один з найпопулярніших маршрутів імпорту у замовників послуг транспортування. Так, з початку 2022 року поставки з Угорщини склали 46% імпорту газу до України, а за підсумками 2021 року – понад 85%.

"Угорський напрям важливий для України, зокрема, через доступ до LNG-терміналу на о. Крк в Хорватії. Українські компанії зможуть скористатися цими можливостями в межах підготовки до нового опалювального сезону", – зазначив гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

Зазначається, що загалом, завдяки домовленостям із операторами Польщі, Словаччини та Угорщини, у 2022 році ОГТСУ вдвічі збільшив гарантовані можливості імпорту газу з Європи до України – до понад 50 млн куб. м на добу. Такий обсяг відповідає добовому вітчизняному видобутку газу.

Як повідомлялося, раніше "Оператор ГТС України" та FGSZ домовились про подовження гарантованих потужностей для транспортування природного газу з Угорщини в Україну до 30 вересня 2022 року.