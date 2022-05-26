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Новини
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Україна має потужний важіль впливу на Угорщину, але залишається надійним транзитером нафти й газу, – Міненерго (оновлено)

зеркаль

На думку радниці міністра енергетики Олени Зеркаль, нафтопровід "Дружба" міг би стати українським інструментом впливу на Угорщину.

Про це вона повідомила під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.

"У руках України є прекрасний важіль – це нафтопровід "Дружба", – сказала вона.

Зеркаль підкреслила, що до Угорщини йде окрема нитка нафтопроводу "Дружба", з якою може "щось статися".

"І, на мій погляд, дуже би доречно було, якщо би з ним щось сталося (нафтопроводом). Але, знову-таки, це в руках уряду і Президента – вирішувати політичні питання, чи дійсно ми хочемо говорити з Орбаном тією мовою, яку він розуміє і яку він нав’язує Європейському Союзу, чи ми ще не готові до цього", – наголосила Зеркаль.

У свою чергу заступник міністра енергетики України Микола Колісник на IX Міжнародній нафтогазовій конференції "Ньюфолк НКЦ" наголосив, що Україна, незважаючи на активні бойові дії на своїй території, була і залишається надійним партнером для ЄС, надаючи послуги транзиту природного газу та нафти для країн Східної та Центральної Європи.

"Надзвичайно важливим для нас є забезпечення виконання своїх зобов’язань як щодо транзиту газу до країн Європи – що ми забезпечуємо навіть незважаючи на окупацію російськими військами ГВС "Сохранівка", так і транзиту нафти нафтопроводом "Дружба" для потреб Угорщини, Словаччини, Чехії та інших країн ЄС", – зазначив Колісник.

Як повідомлялося, Угорщина продовжує блокувати ухвалення ембарго проти російської нафти в межах шостого пакету санкцій ЄС проти РФ у відповідь на агресію в Україні. Співрозмовники Bloomberg стверджують, що позиція Будапешта у цьому питанні стає жорсткішою попри спроби Єврокомісії знайти компроміс, зокрема, відкласти запровадження ембарго для Угорщини та Словаччини до кінця 2024 року, а для Чехії – до червня того ж року.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 16 травня заявляв, що рішення про шостий пакет санкцій ЄС проти Росії поки не прийнято, оскільки запровадження ембарго на нафту, яке є частиною цього пакету, продовжує блокувати лише одна країна. Відомо, що категорично проти запровадження ембарго на імпорт російської нафти в ЄС виступає прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Вже майже три тижні представники країн ЄС обговорюють, але так і не можуть дійти згоди щодо шостого пакету антиросійських санкцій, який передбачає поступове запровадження заборони на закупівлю російської нафти. У ЄС, зокрема, пропонують надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року через їх задежність від сировини. При цьому, за пропозицією Єврокомісії, решті країн союзу доведеться відмовитися від імпорту нафти з РФ до кінця цього року. Угорщина ж стверджує, що їй потрібно 5 років, а також вимагає виключити з-під дії санкцій імпорт нафти трубопроводами.

Автор: 

Угорщина (547) дружба (56) нафтопровід (285) Зеркаль (22)


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Топ коментарі
+14
Давно пора.Следует использовать все возможные методы
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26.05.2022 14:54
+13
Украина имеет право использовать любые методы для защиты.
Пора уже начинать использовать любые методы иначе Сибирь.
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26.05.2022 16:06
+7
Лана дуже виважена та освічена дипломатка. Для себе вона рішила, що пора. Треба діяти
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26.05.2022 18:37
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Давно пора.Следует использовать все возможные методы
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26.05.2022 14:54 Відповісти
Украина имеет право использовать любые методы для защиты.
Пора уже начинать использовать любые методы иначе Сибирь.
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26.05.2022 16:06 Відповісти
Не треба балакати, треба робити.
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26.05.2022 15:32 Відповісти
люди вмирають кожен день, I вiйну треба перемiщувати на рашу. Угорщина цьому перешкоджувала вже довго? Так, вона постiйно кладе вето на рiшення важливi для Украiни. Але, чи дасть зупинка нафти ефект на рiшення Угорщини?
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27.05.2022 01:37 Відповісти
Пані Зеркаль помиляється - це не в руках президента - це в руках партизанів і добрих людей. А Українська сторона потім може сказати , що шукають де проблема, і як тільки все зрозуміють, то все і "полагодимо". І що інтенсивно шукають винуватців - але на жаль: ми так нікого і не знайшли.
Тобто - то не ми, ми не винуваті і то все кацапстанія.
Але думаю, що орбан можливо натяк зрозумів.
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26.05.2022 16:10 Відповісти
То для цього потрібно мати мозги, а в ОПі думають лиш за Пороха
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26.05.2022 17:51 Відповісти
Нет. Они начали шманать всех националистов. Прямо как вернулся родной 19 год после победы Зеленского. Даже интересно пришла ли новая инфа по делу Шеремета.
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26.05.2022 23:02 Відповісти
то случай, когда женщині умнее мужика)))
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26.05.2022 18:21 Відповісти
менше бухать треба мужикам! Жiнки амбiцiознiше та умнiше бо мозок не пробухали
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27.05.2022 01:40 Відповісти
Лана дуже виважена та освічена дипломатка. Для себе вона рішила, що пора. Треба діяти
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26.05.2022 18:37 Відповісти
щось в неї є від акули
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27.05.2022 00:16 Відповісти
Лана Зеркаль мислить, як стратег, в неї проукраїнська позиція в усіх питаннях, вона на голову вища тих політиків, які зараз на перших ролях. Дуже прикро, що маємо таких людей в "резерві", а долю країни вирішують випадкові персонажі.
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26.05.2022 22:04 Відповісти
Вона не в резерві, її посунули подалі. Бо влада не любить розумних) Можливо колись Олена стане президентом "європейської" України.
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27.05.2022 00:51 Відповісти
а що вона робить стосовно олiгархiв? Якщо вона за дойку олiгархiв, то я за. Ну i легалайз будь ласка. Без легалайза марii - не потрiбно.
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27.05.2022 01:47 Відповісти
Мадьярия с путиноидом Орбаном-враги, так как делают нам козни, из за этого гибнут наши люди! ********* от них нефтепровод, пусть суки от Путинской сиськи отвыкают!
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26.05.2022 23:34 Відповісти
а може там поряд якийсь iнший провод з раши? Наша труба одна лише чи нi?
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27.05.2022 01:42 Відповісти
"Прекрасний важіль" це тоді коли їм користуються, а не займаються балачками.
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27.05.2022 06:24 Відповісти

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