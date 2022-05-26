Україна має потужний важіль впливу на Угорщину, але залишається надійним транзитером нафти й газу, – Міненерго (оновлено)

На думку радниці міністра енергетики Олени Зеркаль, нафтопровід "Дружба" міг би стати українським інструментом впливу на Угорщину.

Про це вона повідомила під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.

"У руках України є прекрасний важіль – це нафтопровід "Дружба", – сказала вона.

Зеркаль підкреслила, що до Угорщини йде окрема нитка нафтопроводу "Дружба", з якою може "щось статися".

"І, на мій погляд, дуже би доречно було, якщо би з ним щось сталося (нафтопроводом). Але, знову-таки, це в руках уряду і Президента – вирішувати політичні питання, чи дійсно ми хочемо говорити з Орбаном тією мовою, яку він розуміє і яку він нав’язує Європейському Союзу, чи ми ще не готові до цього", – наголосила Зеркаль.

У свою чергу заступник міністра енергетики України Микола Колісник на IX Міжнародній нафтогазовій конференції "Ньюфолк НКЦ" наголосив, що Україна, незважаючи на активні бойові дії на своїй території, була і залишається надійним партнером для ЄС, надаючи послуги транзиту природного газу та нафти для країн Східної та Центральної Європи.

"Надзвичайно важливим для нас є забезпечення виконання своїх зобов’язань як щодо транзиту газу до країн Європи – що ми забезпечуємо навіть незважаючи на окупацію російськими військами ГВС "Сохранівка", так і транзиту нафти нафтопроводом "Дружба" для потреб Угорщини, Словаччини, Чехії та інших країн ЄС", – зазначив Колісник.

Як повідомлялося, Угорщина продовжує блокувати ухвалення ембарго проти російської нафти в межах шостого пакету санкцій ЄС проти РФ у відповідь на агресію в Україні. Співрозмовники Bloomberg стверджують, що позиція Будапешта у цьому питанні стає жорсткішою попри спроби Єврокомісії знайти компроміс, зокрема, відкласти запровадження ембарго для Угорщини та Словаччини до кінця 2024 року, а для Чехії – до червня того ж року.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 16 травня заявляв, що рішення про шостий пакет санкцій ЄС проти Росії поки не прийнято, оскільки запровадження ембарго на нафту, яке є частиною цього пакету, продовжує блокувати лише одна країна. Відомо, що категорично проти запровадження ембарго на імпорт російської нафти в ЄС виступає прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Вже майже три тижні представники країн ЄС обговорюють, але так і не можуть дійти згоди щодо шостого пакету антиросійських санкцій, який передбачає поступове запровадження заборони на закупівлю російської нафти. У ЄС, зокрема, пропонують надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року через їх задежність від сировини. При цьому, за пропозицією Єврокомісії, решті країн союзу доведеться відмовитися від імпорту нафти з РФ до кінця цього року. Угорщина ж стверджує, що їй потрібно 5 років, а також вимагає виключити з-під дії санкцій імпорт нафти трубопроводами.