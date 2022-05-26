В Україні створять єдину базу вакансій, – Мінекономіки

Державна служба зайнятості за участі Міністерства економіки України підписала договір про співпрацю та інформаційну взаємодію з 5 найбільшими сайтами з працевлаштування. Результатом співробітництва стане створення єдиної бази з вакансіями.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зокрема, договір був підписаний з такими сайтами як: robota.ua, work.ua, novarobota.ua, pidbir.com та grc.ua.

Зазначається, що наповнення бази здійснюватиметься силами Державної служби зайнятості та агенцій з пошуку роботи. Ресурс оновлюватиметься у режимі реального часу.

"Зараз особливо важливо забезпечити максимальне працевлаштування українців. Саме тому ми створюємо платформу, яка консолідує інформацію про роботодавців та шукачів роботи. Ми локалізуємо максимум пропозицій на ринку праці та дані про кадровий потенціал на одному майданчику, що дозволить підприємцям швидко знайти працівників, а людям – роботу", – зазначив заступник міністра економіки з питань цифровізації Ігор Дядюра.

Сайти з пошуку роботи також отримають доступ до даних Державної служби зайнятості та зможуть розміщувати інформацію про вакансії на своїх сайтах. Це має дозволити додатково інформувати українців про всі варіанти працевлаштування.