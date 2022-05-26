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Новини
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Нацбанк не планує відмовлятися від фіксованого курсу гривні до припинення гарячої фази війни

деньги,валюта,бюджет,курс,госбюджет

Національний банк поки не планує підвищувати рівень фіксованого курсу й працюватиме в межах встановленого.

Про це повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, передає Forbes.

"Поки тримаємо все так, як є. Фіксований курс допомагає стримувати темпи зростання цін та задовольняти потреби економіки, яка повільно приходить до тями. Далі будемо слідкувати за ситуацією на ринку", – зазначив він в інтерв'ю виданню.

Водночас Нацбанк готовий розглянути відмову від фіксації курсу за настання низки умов, зокрема – зниження невизначеності, повʼязаної з воєнними діями, зокрема припинення гарячої фази війни. Інші передумови – стабілізація валютних надходжень та покращення ситуації на фінансовому ринку.

За його словами, у довгостроковому періоді фіксований курс має більше недоліків – це створює економічні дисбаланси, знижує конкурентоспроможність виробників.

"При цьому сам по собі плаваючий курс не є самоціллю, він виступає засобом досягнення макрофінансової стабільності. У коротшій перспективі фіксація вирішує кілька важливих для держави завдань: запобігає паніці, захищає від знецінення гривневі заощадження, здешевлює вартість критичного імпорту. Тому в поточних умовах фіксований курс є необхідним заходом", – наголосив Гелетій.

Як повідомлялося, раніше голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що Національний банк України (НБУ) планує й надалі утримувати офіційний курс долара на рівні 29,25 грн/$, оскільки наразі політика фіксованого валютного курсу має більше переваг, аніж недоліків.

Автор: 

валюта (2144) курс (1476) НБУ (9230)


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Ссссуки, да что ж вы делаете? Ситуация с топливом ничему не научила?

Пусть эта власть исчезнет, нам без неё будет лучше!
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26.05.2022 13:18 Відповісти
Никак не могут отказаться от схем!

Даже во время войны...
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26.05.2022 16:51 Відповісти
А где же они будут харчеваться.
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26.05.2022 17:48 Відповісти
Заїбали ці дідівські методи вирішення економічніх питань. Скорочуються валютні надходження - фіксуйте курс, формується дефіцит бюджету - підвищуйте податки. ***** іншого не уміють. Замість того аби відпустити курс щоб ринок сам сформував баланс та ціну, зараз його дотримають що у певний момент прорве до 100/1.
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26.05.2022 17:41 Відповісти
а можна для неекономiстiв - чим це краще? Чи то гарно що долар буду дорогим? Це ж iнфляцiя i кiлограм фантикiв за хлiбину.
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27.05.2022 01:52 Відповісти
Є ті хто має долар і ті хто не має. Для тих хто не має це кіло за хлібину, а для тих хто має це умови за яких його не вигідно продавати. Тобто НБУ зараз займається тим, що купує долар зі знижкою, у тих хто вимушенний продавати для покриття якихось видатків. І коли вся ця лавка закриється, бо продавці закінчаться, то продавати почнуть по лютому, і курс буде не 40 як наприклад зараз міг би бути, а 60, і НБУ і сам буде серед тих хто буде продавати по 60. Це, не для єкономістів.
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27.05.2022 02:45 Відповісти
Бо вони єліта образована не то що пересічні що б мі без них робили працюють як раби на галерах все про народ думають на чорних мерседесах їздять і чорну ікру їдять бо від наполегливої роботи в них нехватка вітамінів а головне що нічого на свї в країні не крадуть і в людей не відбирають.
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26.05.2022 18:52 Відповісти

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