Шмигаль закликав міжнародних партнерів надати гарантії бізнесу для інвестицій в Україну

Кабінет міністрів працюватиме з країнами-партнерами України над тим, щоб вони видавали своїм компаніям державні гарантії на залучення коштів для інвестицій в Україну.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час виступу в Українському домі у Давосі, передає його пресслужба в Telegram.

"Уряд працюватиме з партнерами України над тим, аби вони видавали своїм компаніям державні гарантії на залучення коштів для інвестицій в Україну. Такі гарантії дозволять інвестувати в реалізацію значних проєктів державно-приватного партнерства в Україні", – зазначив глава уряду.

Як повідомлялося, станом на 19 травня загальна сума прямих збитків становить майже $97,4 млрд або 2,9 трлн грн.

Загальні втрати економіки України через війну, враховуючи як прямі втрати, так і непрямі (зниження ВВП, припинення інвестицій, відтік робочої сили, додаткові витрати на оборону та соціальну підтримку тощо), коливаються від $564 млрд до $600 млрд.