Google відключить від своїх серверів частину провайдерів в РФ, – ЗМІ

Декілька російських інтернет-провайдерів отримали від Google повідомлення про відключення серверів, які дозволяють прискорити завантаження сервісів за рахунок кешування контенту, зокрема відео YouTube.

Про це повідомляє РБК із посиланням на джерела на телекомунікаційному ринку, передає російський Forbes.

Зокрема, йдеться про відключення серверів Google Global Cache, які допомагають прискорити завантаження сервісів Google, включаючи відеохостинг YouTube.

Серед провайдерів, які отримали повідомлення, оренбурзький оператор "Радіозв'язок", який працює під брендом "Фокус лайф". Він отримав листа від дочірньої компанії Google – ірландської Raiden Unlimited Companу. У листі йшлося, що "у зв'язку із змінами правової практики" сервери будуть відключені, а співробітники Google зв'яжуться з провайдером, щоб найближчим часом вивести обладнання з експлуатації.



Аналогічний лист отримав провайдер "МФТІ Телеком". Співрозмовник видання пов'язав відключення серверів з тим, що інститут перебуває в списках санкцій США.

Водночас представники "Ростелекому", МТС та "Мегафону" заявили, що не спостерігають відключень серверів. При цьому, у "ВимпелКому" (бренд "Білайн"), "Т2 РТК Холдингу" (Tele2) та "Ер-Телеком Холдингу" відмовилися від коментарів.