БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2801 відвідувач онлайн
Новини
395 1

Українці зняли готівки за кордоном у квітні на $700 мільйонів, – НБУ

деньги,евро

Зняття готівки у квітні становило 35% від загального обсягу операцій українців за кордоном – 23 млрд грн ($714,3 млн).

Про це повідомив заступник голови Національного банку Юрій Гелетій, передає Forbes.

За його словами, щодня українські банки перераховують близько $100 млн на користь міжнародних платіжних систем через чималі обсяги операцій із гривневими картками за кордоном. Водночас, на думку Гелетія, це пояснюється не лише тим, що українці виїхали за кордон через війну.

Він пояснив, що 35% операцій з гривневими картками за кордоном припадало на зняття готівки. За підсумками 20 днів травня цей показник становить 45% (на 22 млрд грн). Більше половини цих сум припадає на клієнтів банків, які максимально або повністю використовують місячний ліміт на отримання готівки в іноземних банкоматах.

"Очевидно, це не лише громадяни, які вимушено покинули країну, а й так звані карткові туристи, котрі заробляють на ввезенні готівкової валюти до України та перепродажу через місцеві мережі обмінників. Це спосіб обійти обмеження на купівлю валюти", – зазначив Гелетій в інтерв’ю виданню.

Як повідомлялося, НБУ з 21 травня скасував верхній ліміт як курсу продажу готівкової валюти банками в Україні, так і курсу конвертації гривні в іноземну валюту за їх картками за межами країни. Раніше стеля такого курсу складала зафіксований у перший день війни офіційний курс гривні плюс 10%, або 32,18 грн/$. Стеля для інших валют розраховувалася за крос-курсом до долара. Водночас на "чорному" ринку, який виник на початку війни після заборони Нацбанку на продаж валюти, курс досягав 37-38 грн/$.

Із 14 квітня НБУ дозволив банкам продавати готівкову валюту населенню, однак з низкою обмежень. Зокрема, банк може здійснювати продаж готівкової валюти у межах різниці між загальним обсягом купівлі та обсягом продажу ним готівкової валюти.

Автор: 

гроші (532) НБУ (9230)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Канешна-канешна! Как всегда граждане грабят государство. Не оно им нагло в карман лезет а они выехали за границу шоб нажиться на разнице курсов валют которые ввело НБУ.
показати весь коментар
26.05.2022 11:32 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 