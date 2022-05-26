Deutsche Bahn планує активізувати допомогу Україні для експорту зерна

Німецький залізничний концерн Deutsche Bahn планує активніше підтримувати Україну в експорті зерна.

Про це в інтерв’ю німецькій пресі повідомила керівниця відділу вантажних перевезень компанії Зігрід Нікутта, передає DW.

"Враховуючи загрозу голоду в деяких регіонах планети та величезну потребу в експорті мільйонів тонн українського зерна на світові ринки, ми будемо організовувати відправку додаткових ешелонів у координації з федеральним урядом", – зазначила вона.

Наразі DB Cargo з дочірніми компаніями у Польщі та Румунії щодня відправляє кілька ешелонів з українським зерном у різні морські порти.

"Тепер ідеться про розширення цього сільськогосподарського експорту. Метою є стабільне з'єднання з морськими портами Північного, Чорного та Середземного морів", – сказала Нікутта.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена спільно з європейськими союзниками намагаються розробити маршрути для вивезення української пшениці та кукурудзи з країни після того, як Росія заблокувала українські кораблі з зерном. Зазначається, що чиновники розглядають широкий спектр варіантів для безпечного експорту продовольства залізницею, морем і повітрям.

Раніше повідомлялося, що Канада готується відправити вантажні судна до Східної Європи для допомоги в експорті українського зерна.