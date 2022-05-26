"Айбокс Банк" не зміг оскаржити штраф Нацбанку на 10 мільйонів через суд
Окружний адміністративний суд міста Києва залишив без розгляду позов АТ "Айбокс Банк" до Національного банку про визнання протиправним та скасування рішення про застосування до цього банку заходу впливу у вигляді накладення штрафу у 10 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
У Нацбанку нагадали, що у вересні 2021 року наклав на АТ "Айбоксбанк" штраф у розмірі 10 млн грн.
Такий захід впливу було застосовано за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Зокрема, "Айбокс Банк" отримав письмове застереження за порушення зазначеного законодавства у частині неналежного виконання обов’язку щодо розробки окремих внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу, а також за порушення положення про здійснення банками фінансового моніторингу в частині невиконання окремих вимог законодавства, пов’язаних з ідентифікацією та вивченням клієнта.
Також банк був оштрафований на 10 млн грн за неналежне виконання обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових, а також існуючих клієнтів банку
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль