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Країни Євросоюзу домовились про спільне використання сховищ газу

евросоюз

Комітет постійних представників країн Євросоюзу в Брюсселі (COREPER) схвалив у середу попередню політичну угоду з Європейським парламентом щодо законопроєкту про заповнення газосховищ у державах співтовариства.

Про це повідомило головування Франції у Раді ЄС, передає Інтерфакс-Україна.

"Важливий етап для покращення безпеки постачання ЄС", – йдеться у повідомленні в Twitter. Також зазначається, що текст найближчим часом буде представлений Раді міністрів ЄС для офіційного схвалення.

Рада ЄС оголосила про попередню угоду з Європарламентом щодо законопроєкту про заповнення газосховищ 19 травня.

"Пропонований регламент спрямований на те, щоб потужності сховищ у Євросоюзі були заповнені до зимового сезону і могли бути поділені між державами-членами на кшталт солідарності", – йшлося у комюніке.

Під час переговорів сторони погодилися, що підземні сховища газу на території держав-членів повинні бути заповнені не менше ніж на 80% від їх місткості до зими 2022/2023 років та на 90% – до наступного зимового періоду.

Автор: 

газ (7906) Євросоюз (5067)


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