Мінцифри запустило оформлення допомоги по безробіттю через "Дію"

У застосунку та на порталі "Дія" відтепер можна оформити статус безробітного та отримувати щомісячну допомогу.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

Зазначається, що послугою можуть скористатися українці, які були офіційно працевлаштовані, але втратили роботу через війну, або не можуть продовжувати діяльність як ФОП через воєнний стан і зареєстровані на тимчасово окупованих територіях чи там, де ведуться активні бойові дії. Зазначимо, що безробітні з інших регіонів як і раніше мають реєструватися у Центрі зайнятості.

Щоб скористатися послугою, необхідно у застосунку обрати меню "Послуги" та пункт "Допомога по безробіттю", на порталі – послугу з отримання статусу безробітного. Після того треба підтвердити, що дійсно втратили роботу та не є студентом денної форми навчання.

Далі необхідно вибрати місто та центр зайнятості, в якому буде отримано статус. За необхідності треба залишити паспортні та контактні дані, обрати періодичність отримання виплат та картку "єПідтримки", на яку буде нараховуватися допомога. Якщо цієї картки немає, можна оформити віртуальну в застосунку.

Після підтвердження заявки та її обробки працівниками центру зайнятості, заявник отримає відповідне push-сповіщення у застосунку.