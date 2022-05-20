Швейцарія схвалила автоматичний обмін фінансовою інформацією з Україною

Федеральна Рада Швейцарії 18 травня ухвалила рішення про запровадження автоматичного обміну інформацією (AEOI) щодо фінансових рахунків з ще 12 державами-партнерами, зокрема з Україною.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Набуття чинності заплановано на 2023 рік, а перший обмін даними відбудеться у 2024 році.

Зокрема, Федеральна Рада в 2024 році планує вперше здійснити обмін інформацією щодо фінансових рахунків з Україною та іншими державами-партнерами.

"Із 120 країн і територій, які наразі дотримуються стандарту AEOI, 12 ще не входять до швейцарської мережі AEOI. Завдяки відповідному розширенню мережі AEOI, Швейцарія допомагає створити рівні умови у всьому світі та ефективно боротися з незаконними фінансовими потоками", – пояснили у Мінфіні.

Також зазначається, що відповідне розпорядження Федеральної Ради має бути подане на затвердження до парламенту на осінній та зимовій сесіях цього року і це означає, що AEIO може запрацювати з вищезазначеними державами-партнерами вже з 2023 року.

При цьому, перед початком обміну даними з вказаними державами-партнерами Федеральна Рада ще раз перевірить їх на відповідність вимогам стандарту AEIO.