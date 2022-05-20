Країни "Великої сімки" обговорюють створення картелю покупців нафти, – Мінфін США

Міністри фінансів "Групи семи" (G7) обговорили вторинні санкції та інші способи обмеження надходжень Росії від нафти, мінімізуючи вплив на ціни на енергоносії.

Про це повідомила міністерка фінансів США Джанет Єллен, передає Bloomberg.



Зазначається, що США вже заборонили імпорт нафти з Росії, а країни Євросоюзу мають на меті поступово зробити те саме протягом наступного року. Тим часом представники G7 також обговорили можливість використання вторинних санкцій для встановлення обмеження цін на російську нафту.

Формування картелю покупців для забезпечення встановленої ціни на російську нафту може допомогти мінімізувати доходи Москви.

"Багато людей, у тому числі і я, вважають це привабливим із загальної економічної точки зору, але насправді введення його в дію є складним завданням, і всі ці проблеми не були вирішені", – сказала Єллен.



Президент Джо Байден зробить ліміт цін на нафту центральною темою своєї майбутньої поїздки до Азії, зазначає видання.



За словами джерел, лідери Європейського Союзу також підтримають обмеження цін під час зустрічі в Брюсселі наприкінці травня.



Як зазначила Єллен, європейці мають позбутися залежності від російської нафти протягом наступного року і вони відкриті для пошуку шляхів зменшення російських доходів.

"І мета полягає в тому, щоб утримати частину російської нафти на ринку, щоб утримувати світові ціни, щоб ми не мали надмірного негативного впливу на треті країни", – наголосила вона.



За даними джерела видання, обмеження ціни наразі далеко від реальності, але воно є частиною зусиль, щоб "притиснути Росію без введення санкцій щодо покупців російської енергоносіїв". Адже такі санкції напевно обурять такі країни, як Індія.