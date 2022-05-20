З Росії пішла майже тисяча іноземних компаній, – дослідження

Найбільше російський ринок залишають компанії з Австралії та Норвегії, найменше – Туреччини та Китаю.

Про це свідчать дані R&D центру YouControl, який оцінив темпи виходу іноземних компаній з РФ у розрізі країн та секторів економіки.

"За даними дослідження Yale School of Management, станом на 9 травня 2022 року з початку війни про вихід з російського ринку чи згортання операцій заявило майже 1000 компаній. Такий рух на бізнес-бойкотування називають добровільними або непрямими санкціями. Вони доповнюють і підсилюють офіційні санкційні пакети, спрямовані на економічне стримування агресора", – зазначили у YouControl.

Для кількісного вимірювання рівня виходу бізнесу з РФ YouControl розробив інтегральний індекс ELI (Exodus Level Index). Відповідно до нього, максимальні 5 балів отримують компанії, які припиняють діяльність або пішли з ринку РФ (Withdrawal), 4 бали – ті, що призупиняють діяльність, залишивши відкритими можливості для повернення (Suspension), 3 бали – скорочують лише деякі операційні процеси (Scaling Back), 2 бали – продовжують діяльність, але не інвестують у розвиток (Buying Time) та 1 бал – продовжують діяльність в РФ без обмежень (Digging In).

Тож до п’ятірки країн-лідерів за рівнем бізнес-бойкотування відносяться: Австралія (ELI = 4,5), Норвегія (4,4), Литва (4,3), Велика Британія (4,3), Південна Корея (4,2).

Також значна частка іноземних компаній, що вийшли з російського ринку або припинили там операційну діяльність, – з Канади, Швеції, Ірландії, Фінляндії та Польщі.

Серед європейських країн найнижчі темпи виходу і висока частка компаній, що продовжили бізнес в Роcії, відмічаються в Ісландії, Словенії, Греції, Австрії та Угорщині.

Взагалі п’ятірка країн з найнижчим рівнем виходу бізнесу з РФ має такий вигляд: Туреччина (1) Китай (1,5), Ісландія (1,7), Словенія (1,8), Греція (1,8).

Абсолютними лідерами за часткою корпорацій, які не підтримали ідеї добровільних санкцій, виявились Туреччина та Китай, а також такі країни Азії як Індія, Ізраїль та Об’єднані Арабські Емірати.

Якщо розглядати вихід компаній з російського ринку у секторальному розрізі, то найактивніше російський бізнес бойкотують так сфери як спорт, бізнес-послуги, медіа, роздрібна торгівля та технологічні компанії.

Водночас лояльними до роботи в РФ залишаються компанії із таких секторів: охорона здоров’я, сировина та матеріали (зокрема металургія), енергетика та нафтогаз, легка та важка промисловість.

Експерти зазначають, що саме такий секторальний розподіл іноземних компаній з токи зору бізнес-бойкотування приводить до невтішних висновків. Адже саме експортна виручка з сировинних секторів економіки від продажу газу, нафти, нафтопродуктів та металургійної продукції є основою для підтримки економічного потенціалу агресора і фінансування армії, що створює загрозу світопорядку.

Попри частковий вихід близько 30-50% іноземних компаній із цих секторів, така ж частка компаній не поспішає покидати ринок і припиняти колаборацію.