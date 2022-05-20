Сума коштів на депозитах українців зросла з початку року на 50 мільярдів, – "Опендатабот"

На 7% збільшилась сума депозитів українців із початку року.

Про це свідчать дані платформи для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зазначається, що попри воєнний стан, українці частіше стали довіряти свої кошти банкам: доля депозитів фізичних осіб зросла, натомість вклади компаній зменшились.

У квітні загальний обʼєм депозитних коштів збільшився на 41,5 млрд грн й становить 1,5 трлн грн, що на 6 млрд грн більше, аніж було на початку 2022 року.

Здебільшого зростання депозитів відбувається за рахунок вкладів фізосіб – у квітні сума коштів на рахунках майже на 50 млрд грн більша, аніж на початку року. Водночас депозити громадян ростуть у гривні, доларові рахунки незначно знизились.

При цьому корпоративний сегмент зміг за квітень наростити близько 37 млрд – до 719 млрд грн, що майже на 50 млрд грн менше у порівнянні із початком року.

"Таким чином, під час воєнних дій, громадяни все більше довіряють зберігання власних коштів банкам, адже тримати їх вдома стає дедалі небезпечнішим", – підсумували в "Опендатабот".