Евакуйовані українці зможуть отримати грошову держдопомогу на вокзалі, – "Укрпошта"

Українці, що виїжджають із зони проведення бойових дій, відтепер зможуть отримати від держави грошову компенсацію під час евакуації.

Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".

"Для цього "Укрзалізниця" передає дані зі своїх евакуаційних рейсів працівникам "Укрпошти". Видачу готівки здійснює "Укрпошта" безпосередньо на території залізничного вокзалу у Львові. Невдовзі до переліку вокзалів, де проводитимуться виплати, доєднаються Ужгород, Івано-Франківськ та Чернівці", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відомості про виплату грошової допомоги працівники залізниці формують безпосередньо під час руху евакуаційних потягів, де мають зазначити кількість дітей та дорослих. Ці дані передаються працівникам "Укрпошти", які до моменту прибуття евакуаційного потяга до вокзалу міста-призначення організовують все необхідне, щоб люди одразу після виходу з потяга могли отримати кошти.

"Виплата грошової допомоги людям, що евакуюються, - черговий приклад співпраці двох компаній державного сектору економіки. Це додаткове навантаження і на наших працівників, яким доводиться в режимі реального часу займатися підготовкою виплати коштів, і для працівників Укрзалізниці, які прямо в дорозі формують відомості. Але ми саме ті компанії, які мають інфраструктуру, достатню для реалізації поставлених державою задач", - прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Починаючи з 17 травня працівники "Укрпошти" на території центрального залізничного вокзалу Львова щоденно проводять грошові виплати пасажирам двох евакуаційних потягів. Зазначається, що пасажири п’ятьох евакуаційних потягів до Львова вже отримали виплати на загальну суму 340 тис. грн.

Як зазначалося раніше, людям, які евакуювалися з районів проведення бойових дій, держава надає одноразову допомогу в розмірі 3000 грн на кожну дитину чи людину з інвалідністю та 2000 грн на кожну людину, старшу 18 років.