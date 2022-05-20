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Швейцарський страховий гігант Zurich Insurance йде з Росії

zurich

Швейцарська компанія Zurich Insurance Group продає свій бізнес в РФ та виходить з російського ринку.

Про це йдеться у заяві компанії.

Зазначається, що АТ "Страхова компанія "Цюрих" продадуть групі з 11 менеджерів російської компанії. Бізнес працюватиме самостійно та під іншим брендом. Водночас Zurich більше не здійснюватиме бізнес-операції в Росії.

"Угода дозволить новій компанії зберегти професійну команду з накопиченим страховим досвідом і продовжити обслуговування російського ринку", – йдеться у повідомленні.

Бізнес Zurich у РФ в основному був пов'язаний з обслуговуванням глобальних клієнтів групи на локальному ринку. Обсяг страхових премій за 2021 рік становив $34 млн, із них лише $3 млн принесли російські клієнти.

Як повідомлялося, раніше Zurich Insurance заявила, що більше не надаватиме послуги новим клієнтам з РФ та не продовжуватиме співпрацю з існуючими російськими клієнтами. Крім того, компанія прибрала зі свого логотипа в соціальних мережах літеру "Z", яку влада РФ використовує як символ вторгнення в Україну.

Автор: 

росія (14116) Швейцарія (375) страхові компанії (271)


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