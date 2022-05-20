США розглядають скасування санкцій проти Білорусі на пів року в обмін на шлях для зерна з України, – ЗМІ
У США розглядають тимчасове призупинення санкцій проти Білорусі, щоб спонукати самопроголошеного президента Олександра Лукашенка погодитись дозволити експорт зерна з України через білоруську залізницю до портів країн Балтії.
Про це повідомляє The Wall Street Journal, цитуючи посадовців США, які говорили на умовах анонімності, передає Європейська правда.
Як йдеться у матеріалі видання, генсек ООН Антоніу Гутерреш та США нібито обговорюють маршрут для експорту сільськогосподарської продукції з України через Білорусь до литовської Клайпеди як найбільш зручну альтернативу традиційному маршруту через українські чорноморські порти.
Щоб зацікавити Лукашенка піти назустріч у цьому питанні, розглядається призупинення на пів року санкцій проти білоруських державних компаній-виробників мінеральних добрив, які запровадили у 2021 за репресії всередині країни і провокування Лукашенком штучної міграційної кризи.
В експертних колах кажуть, що самого лише "білоруського коридору" та інших маршрутів через Європу недостатньо, щоб компенсувати неможливість експорту через чорноморські порти.
Як відомо, Україна – серед провідних експортерів зернових, кукурудзи, соняшника та олії. Повномасшабна війна та блокада традиційних маршрутів експорту сільськогосподарської продукції загрожує продовольчою кризою для багатьох країн, які значною мірою залежали від українського експорту.
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