У США оголосили про додаткову військову допомогу Україні на $100 мільйонів

Адміністрація США Джо Байдена оголосила про новий безпековий пакет підтримки України в розмірі $100 млн.

Про це повідомив президент Байден у своїй заяві, опублікованій Білим домом.

"Сьогодні я оголошую ще один пакет допомоги у сфері безпеки, який надасть Україні додаткову артилерію, радари та іншу техніку, яку вони вже ефективно використовують на полі бою", – зазначив він.

Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен у своїй заяві повідомив, що на доручення президента схвалює вилучення десятого пакету додаткових озброєнь та техніки для оборони України із запасів Міністерства оборони США на суму до $100 млн.

Він додав, що загальна військова допомога США Україні у вигляді зброї та спорядження вже склала близько$3,9 млрд від початку вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

Як уточнили у Пентагоні, новий пакет допомоги включає 18 гаубиць, 18 транспортних засобів для їх транспортування, три контрартилерійні радари, додаткове польове обладнання та запчастини. Відправка цієї зброї розпочнеться негайно.