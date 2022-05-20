У США оголосили про додаткову військову допомогу Україні на $100 мільйонів
Адміністрація США Джо Байдена оголосила про новий безпековий пакет підтримки України в розмірі $100 млн.
Про це повідомив президент Байден у своїй заяві, опублікованій Білим домом.
"Сьогодні я оголошую ще один пакет допомоги у сфері безпеки, який надасть Україні додаткову артилерію, радари та іншу техніку, яку вони вже ефективно використовують на полі бою", – зазначив він.
Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен у своїй заяві повідомив, що на доручення президента схвалює вилучення десятого пакету додаткових озброєнь та техніки для оборони України із запасів Міністерства оборони США на суму до $100 млн.
Він додав, що загальна військова допомога США Україні у вигляді зброї та спорядження вже склала близько$3,9 млрд від початку вторгнення РФ в Україну 24 лютого.
Як уточнили у Пентагоні, новий пакет допомоги включає 18 гаубиць, 18 транспортних засобів для їх транспортування, три контрартилерійні радари, додаткове польове обладнання та запчастини. Відправка цієї зброї розпочнеться негайно.
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