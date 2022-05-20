Зеленський заявив про намір побудувати ще один літак "Мрія"

Президент Володимир Зеленський заявив про намір збудувати ще один літак "Мрія", присвятивши цей проєкт пам'яті льотчиків, які загинули на війні і, зокрема, при обороні Маріуполя.

Про це він заявив під час онлайн-зустрічі з українськими студентами, передає Інтерфакс-Україна.

Глава держави нагадав, що свого часу була ідея збудувати другий екземпляр цього унікального літака.



"Ми хотіли побудувати його, нам треба було $800 млн. Я звертався до президента Туреччини з пропозицією побудувати другу "Мрію", але грошей ми не знайшли", – сказав він,



"Але в цьому разі це питання не грошей, це питання амбіцій. До нас звертався "Укроборонпром", колектив "Антонова". Це питання іміджу нашої держави та всіх чудових професійних льотчиків, які загинули на цій війні", – наголосив Зеленський.



Він назвав їх "героїчними людьми". "Скільки вони зробили, сьогодні вже можна сказати, скільки вони зберегли життя людей, що залишилися в Маріуполі, особливо на "Азовсталі"... Скільки льотчиків віддали своє життя, щоб привезти туди все, починаючи від зброї, закінчуючи водою. І скільки поранених вони звідти забрали. Велика кількість цих людей героїчно загинула", – сказав президент.



"Побудувати "Мрію" заради пам'яті героїв – правильна державна позиція", – підкреслив Зеленський.



Нагадаємо, найбільший у світі транспортний літак "Мрія" було зруйновано під час боїв за аеропорт "Гостомель" наприкінці лютого 2022 року.



Ан-225 "Мрія" – авіаційний гігант, на рахунку якого рекорди з перевезення максимального комерційного вантажу та найдовшого та найважчого в історії авіації моновантажу, вантажопідйомності.