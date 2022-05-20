Імпорт бензинів та дизпалива в Україну з початку року знизився на 14,5%

Україна у січні-квітні 2022 року імпортувала 2,17 млн тонн нафтопродуктів (за кодом ТНЗЕД 2710: бензини, дизпаливо, мазут, реактивне паливо та інше), що на 14,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року (2,54 млн тонн).

За даними Державної митної служби, нафтопродукти імпортовані на суму $1,75 млрд, що на 32,8% більше, ніж у січні-квітні 2021 року ($1,32 млрд млн), передає Інтерфакс-Україна.

З Білорусі імпортовано паливо на $716,18 млн (частка – 40,88%), РФ – на $464,46 млн (26,51%), Литви – на $92,89 млн (5,3%), інших країн – на $478,34 млн (27,3 %).

Крім того, Україна за чотири місяці експортувала 42,03 тис. тонн (-73,6% до січня-квітня 2021 року) нафтопродуктів на загальну суму $39,7 млн (-46,6%). Вартість поставленого на адресу контрагентів з Литви палива склала $16,3 млн, Естонії – $4,96 млн, Угорщини – $3,41 млн, інших країн – $15,04 млн.

Як повідомлялося, Україна у 2021 році імпортувала 8,79 млн тонн нафтопродуктів, що на 9,6% більше, ніж у 2020 році (8,02 млн тонн).

Раніше Кабінет міністрів відмовився від державного регулювання цін на нафтопродукти. Детальніше про те, скільки буде коштувати пальне в Україні, читайте в матеріалі БізнесЦензор: Уряд відпустив ціни на нафтопродукти. Скільки буде коштувати пальне.