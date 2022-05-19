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Сенат США схвалив виділення Україні $40 мільярдів. Документ надішлють на підпис Байдену

сша,сенат

Сенат США 19 травня схвалив виділення майже $40 млрд як фінансову допомогу Україні та її союзникам.

За повідомленням Bloomberg, голосування ще триває, проте достатня кількість сенаторів уже висловилася за затвердження пакету допомоги, передає Інтерфакс-Україна.

Тепер документ надішлють на підпис президенту США Джо Байдену.

Як повідомлялося, Палата представників США схвалила допомогу Україні на понад $40 млрд. За відповідний законопроєкт віддали 368 голосів, проти – 57. 13 травня лідери демократів і республіканців намагалися домовитися про пришвидшене прийняття цього законопроєкту в Сенаті.

Однак пізніше це рішення було заблоковано сенатором-республіканцем Рендом Полом, який вимагає включити в законопроєкт норму про призначення спеціального федерального наглядового органу, який би слідкував би за використанням цих коштів.

У разі задоволення поправки законопроєкт має повернутися на переголосування в Палату представників. В цьому разі схвалення вже цього тижня на практиці неможливе.

Нагадаємо, що пакет зокрема включає $6 млрд на допомогу в безпеці, включаючи навчання, обладнання, зброю та підтримку; $8,7 млрд на поповнення запасів американського обладнання, надісланого в Україну, і $3,9 млрд на операції Європейського командування.

Крім того, законодавство дозволяє отримати додаткові $11 млрд, що дасть змогу президенту дозволяти передачу статей і послуг з акцій США без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію.

Документ також уповноважує виділити $4 млрд на іноземне військове фінансування для підтримки України та інших країн, які постраждали від кризи.

Новий пакет допомоги також включає гуманітарну допомогу – $5 млрд для вирішення проблем продовольчої безпеки в усьому світі через конфлікт і майже $9 млрд для фонду економічної підтримки України.

Він надає сотні мільйонів доларів для допомоги біженцям і фінансування зусиль із захоплення активів олігархів, пов’язаних з президентом Росії Володимиром Путіним.

Автор: 

допомога (1520) США (4800) Сенат США (70)


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Как ток дед Джо подмахнёт,епану пузырь с горла мля за нашу победу,СЛАВА УКРАИНИ
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19.05.2022 20:51 Відповісти
буде на нові дороги
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19.05.2022 23:10 Відповісти
кроме самой помощи важен контроль за ее распределением, чтоб Бэня и его Зэлик не смогли дотянуть свои руки до денежек.
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20.05.2022 03:23 Відповісти
эти деньги не дают кешом, их дают оружием. американцы ж не ******* наглухо нашим прохиндеям кеш слать.
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20.05.2022 09:14 Відповісти
Оружие ,потом можно перепродать , как бронежилеты
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20.05.2022 15:25 Відповісти

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