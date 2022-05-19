Японія надасть Україні додаткові $300 мільйонів

Японія надасть Україні додатково $300 млн фінансової допомоги, оскільки Україна зараз переживає економічну кризу через вторгнення Росії.

Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, передает Kyodo News.

"Ми отримали від української сторони заклики надати короткострокову фінансову підтримку, оскільки фіскальна ситуація погіршилася через вторгнення Росії", – сказав Кісіда.

"Як член "Групи семи" та член міжнародного співтовариства Японія повинна відповісти на такі потреби", – додав він.

У квітні Кісіда заявив, що Японія збільшить кредити в єнах Україні до $300 млн. Його обіцянка надати додаткову фінансову допомогу збільшиться до $600 млн.

З початкових $300 млн Японія у понеділок підписала з Україною угоду про позику на 13 млрд єн ($100 млн).

З моменту початку вторгнення в кінці лютого Японія посилює санкції проти Росії та допомогу Україні разом з іншими країнами.

За словами урядовців, оскільки війна в Україні викликала занепокоєння, що подібна ситуація може виникнути в Азії, де ігнорування Китаєм міжнародного права стає все більш помітним, Японія намагається показати рішучу позицію проти Росії.