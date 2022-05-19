Канада єдина серед країн виділила кошти Україні через спецрахунок МВФ

Канада, яка заклала до свого наступного бюджету 1 млрд канадських доларів (близько $780 млн за поточним курсом) фінансової підтримки Україні, поки залишається єдиною країною, яка має намір для спрямування цієї допомоги скористатися спеціальним рахунком, що адмініструється Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Про це заявив представник МВФ Джеррі Райс на традиційному брифінгу у Вашингтоні, передає Інтерфакс-Україна.

"Рахунок дозволяє донорам спрямовувати подальшу підтримку Україні захищеним чином, кредитами чи грантами, використовуючи нашу фідуціарну інфраструктуру. Канада заклала мільярд у свій майбутній бюджет. На даний момент я не знаю про інші обіцянки чи зобов'язання. Ми триматимемо вас в курсі", – сказав Райс.

Відповідаючи на запитання щодо рекомендацій Фонду щодо обмінного курсу, зокрема доцільності коригувати обрану на початку війни політику фіксованого курсу, представник МВФ відповів, що йому "не відомі якісь конкретні рекомендації, які ми давали щодо коригування на даний момент".

Райс також повідомив, що Фонд залишається у дуже тісному зв'язку з владою України, майже щоденною, зокрема кілька днів тому була чергова розмова між директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою та президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомлялося, раніше голова Нацбанку Кирило Шевченко заявив, що Національний банк з метою підвищення стабільності на валютному ринку розглядає можливості для повернення плаваючого курсу гривні.

Нагадаємо, Національний банк 24 лютого призупинив роботу валютного ринку України, крім продажу валюти, та зафіксував курс на рівні офіційного на той день – 29,25 грн/$, що призвело до появи "чорного" ринку, на якому в перші дні курс досягав 39-40 грн/$. Пізніше регулятор дозволив продаж валюти у відділеннях, які перебувають під загрозою захоплення окупантами, за рішенням їхнього керівництва.

Наступний крок щодо лібералізації НБУ зробив з 15 квітня, коли надав банкам та небанківським фінустановам право продавати готівкову валюту по всій території країни за курсом не вищим за "офіційний плюс 10%", проте в межах обсягу придбаної валюти. В результаті багато банків задекларували можливість продажу валюти за максимально можливим курсом 32,17-32,18 грн/$ і одночасно підняли курс купівлі ближче до курсу продажу. Проте вільно офіційно купити готівкову валюту, за інформацією учасників ринку, дуже складно. Проте "чорний" ринок відреагував невеликим зміцненням гривні, внаслідок чого курс долара на ньому був вищим приблизно на 2%. Проте в результаті двох стрибків наприкінці квітня та минулого тижня ця різниця збільшилася приблизно до 7%: на "чорному" ринку гривня котирується нижче 34,3-34,5 грн/$.