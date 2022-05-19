Власник магазинів Reserved та Cropp продасть бізнес у Росії китайському консорціуму

Польський рітейлер і виробник одягу LPP SA, який володіє брендами Reserved, Cropp, House, Mohito і Sinsay, вирішив продати російський бізнес китайському консорціуму.

До угоди не увійдуть права на використання товарних знаків та брендів, якими володіє LPP. При цьому покупець матиме право на продаж усіх товарів, що належать російському підрозділу LPP, йдеться у повідомленні компанії, передає Інтерфакс.

Хто саме купує бізнес у Росії, LPP не уточнила.

У московському офісі компанії повідомили, що відкриття перших магазинів очікується найближчими вихідними.

Як повідомлялося, LPP до кінця березня закрив усі магазини в Росії, а наприкінці квітня оголосив, що вирішив продати російський бізнес.

LPP – це польська сімейна компанія, її мережа налічує понад 2 тис. магазинів у 25 країнах, в яких працює 27 тис. співробітників.