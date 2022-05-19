Німеччина планує надати Україні 1 мільярд євро допомоги, – міністр фінансів

Глава Мінфіну Німеччини Крістіан Лінднер повідомив про плани надання Україні допомоги на 1 млрд євро.

Про це Лінднер заявив журналістам у німецькому місті Кенігсвінтер, де проходить зустріч міністрів фінансів країн G7, передає Інтерфакс-Україна.

"Щойно я оголосив на зустрічі, що ми хочемо брати участь у допомозі в обсязі 1 мільярд євро у грантах", – сказав Лінднер.

"Сімка" планує зібрати 15 млрд євро для того, щоб покрити потреби України на три найближчих місяці. США обіцяє приблизно половину. На прямому зв'язку із учасниками зустрічі був прем'єр України Денис Шмигаль.

Раніше повідомляося, що Кабінет міністрів схвалив постанову про залучення пільгового кредиту в розмірі до 150 млн євро від державного банку уряду ФРН Кредитної установи для відбудови (KfW).