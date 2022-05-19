Дунайське пароплавство з початку війни відновило експлуатацію 23 барж

ПрАТ "Українське дунайське пароплавство" (УДП) за два з половиною місяці від початку російської військової агресії щодо України відновило експлуатацію 23 барж для забезпечення перевезення вантажів Дунаєм.

Про це розповів в.о. генерального директора Дмитро Москаленко в інтерв’ю Портам України.

"Спільними зусиллями та дякуючи Мінінфраструктури нам вдалося в досить короткі терміни ввести в експлуатацію сумарно 23 баржі, що перебували у відстої без документів, та поставити їх під прапор України", – сказав Москаленко.

За його словами, наразі ще 13 барж перебувають у процесі оформлення суднових документів в аналогічний спосіб і будуть додані до провозу найближчим часом.

Москаленко зазначив, що на сьогодні річковий флот УДП завантажений повністю.

"Ми перейшли на короткі рейси, через що кожен караван у середньому робить два рейси на місяць замість 60 діб у минулому. Оскільки ми вводимо в експлуатацію додатковий тоннаж, навантаження зростає", – зауважив він.

Раніше повідомлялося, що "Українське Дунайське пароплавство" мобілізувало флот для забезпечення вивезення зерна на експорт з українських портів на Дунаї.

ПрАТ "УДП" здійснює річкові вантажоперевезення по Дунаю та морські вантажоперевезення. До складу вантажного річкового флоту входять 75 самохідних та 245 несамохідних суден. Морський вантажний флот представлений сімома суднами дедвейтом 3,3-4 тис. тонн (шість суховантажів типу "Ізмаїл" та один танкер "Десна"). Основу вантажів складає металургійна сировина, що постачається до придунайських країн. Річковий пасажирський флот компанії представлений теплоходами "Молдавія", "Україна", "Дніпро" та "Волга".