Польща в якості експерименту почне виплачувати універсальний базовий дохід

Асоціація Вармінсько-Мазурських прикордонних громад щомісяця виплачуватиме полякам 1300 злотих (280 євро), щоб визначити, як універсальний базовий дохід впливає на їхнє життя.

Про це пише Euractiv, передає Європейська правда.

Щомісячний дохід отримуватимуть від кількох тисяч людей, які мають соціальні пільги та проживають у громадах, розташованих на півночі країни, неподалік від кордону з Росією.

Гроші видаватимуться незалежно від сімейного стану, освіти чи місця проживання для зменшення соціальної нерівності та стимулювання економіки.

Експеримент також розглядатиме професійну, соціальну та освітню діяльність, питання добробуту та добробуту мешканців, які отримують щомісячні виплати.

Інші країни випробували подібні програми доходів, які в деяких випадках дали позитивний ефект. Подібні експерименти відбулися в Німеччині та Фінляндії.