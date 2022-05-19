БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4981 відвідувач онлайн
Новини
1 193 1

Польща в якості експерименту почне виплачувати універсальний базовий дохід

польша

Асоціація Вармінсько-Мазурських прикордонних громад щомісяця виплачуватиме полякам 1300 злотих (280 євро), щоб визначити, як універсальний базовий дохід впливає на їхнє життя.

Про це пише Euractiv, передає Європейська правда.

Щомісячний дохід отримуватимуть від кількох тисяч людей, які мають соціальні пільги та проживають у громадах, розташованих на півночі країни, неподалік від кордону з Росією.

Гроші видаватимуться незалежно від сімейного стану, освіти чи місця проживання для зменшення соціальної нерівності та стимулювання економіки.

Експеримент також розглядатиме професійну, соціальну та освітню діяльність, питання добробуту та добробуту мешканців, які отримують щомісячні виплати.

Інші країни випробували подібні програми доходів, які в деяких випадках дали позитивний ефект. Подібні експерименти відбулися в Німеччині та Фінляндії.

Автор: 

виплати (460) Польща (2419)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
оригінально
показати весь коментар
19.05.2022 23:47 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 