Україна з початку року збільшила імпорт нафти на 23%

Україна у січні-квітні 2022 року збільшила імпорт нафти та нафтової сировини (за кодом ТНЗЕД 2709) на 23% (на 86,78 тис. тонн) порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 464,17 тонн.

За даними Державної митної служби, за чотири місяці імпортовано сировини на $303,84 млн, що у 2,1 раза більше, ніж у січні-квітні 2021 року ($142,61 млн), у тому числі з Азербайджану – на $303,66 млн, Лівії – на $0,18 млн, передає Інтерфакс-Україна.

Україна в січні-квітні 2022 року не здійснювала експорту нафти, тоді як за аналогічний період 2021 року з країни було експортовано 89,963 тис. тонн нафти до Румунії на $27,133 млн.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у понеділок заявляв, що рішення про шостий пакет санкцій ЄС проти Росії поки не прийнято, оскільки запровадження ембарго на нафту, яке є частиною цього пакету, продовжує блокувати лише одна країна.

Відомо, що категорично проти запровадження ембарго на імпорт російської нафти в ЄС виступає прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Водночас, за даними Bloomberg, деякі країни ЄС допускають відтермінування заборони на російську нафту, щоб прискорити ухвалення шостого пакету санкцій – якщо не вдасться переконати Угорщину підтримати ембарго.

Вже два тижні посли ЄС обговорюють, але так і не можуть дійти згоди щодо шостого пакету антиросійських санкцій, який передбачає поступове запровадження заборони на закупівлю російської нафти. У ЄС, зокрема, пропонують надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року через їх задежність від сировини. При цьому, за пропозицією Єврокомісії, решті країн союзу доведеться відмовитися від імпорту нафти з РФ до кінця цього року. Угорщина ж стверджує, що їй потрібно 5 років, а також вимагає виключити з-під дії санкцій імпорт нафти трубопроводами.