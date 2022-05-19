Естонія створить стратегічні запаси газу та зернових

Уряд Естонії на засіданні 19 травня віддав розпорядження Центру державного резерву країни (Eesti Varude Keskus) сформувати запас природного газу в еквіваленті не менше 1 ТВт-год, а також стратегічний запас зернових обсягом не менше 7,5 тис. тонн.

Про це йдеться в повідомленні уряду країни, передає Інтерфакс-Україна.

Як зазначається, газ може зберігатися в Естонії та Латвії.

Витрати створення запасів будуть покриті із коштів додаткового держбюджету 2022 року. Вартість газу в резерві оцінюється в 170 млн євро, зерна – 450 тис. євро.

При цьому уточнюється, що запаси природного газу та зернових створюються з урахуванням нестабільності постачання та можливих збоїв у термінах постачання у зв'язку з розв'язаною Росією повномасштабною війною в Україні.

Раніше повідомлялося, що уряд Естонії ухвалив принципове рішення про відмову до кінця 2022 року від імпорту газу з Росії та створення в морському порту Палдіскі потужностей для прийому скрапленого природного газу.