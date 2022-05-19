Росіянам дозволили купувати валюту, але крім доларів та євро

Центробанк РФ дозволив банкам з 20 травня продавати громадянам будь-яку готівкову іноземну валюту, за винятком доларів США і євро.

Як повідомляється на сайті російського регулятора, таке рішення пов'язане з наявністю в банків залишків іноземних банкнот.

"Чинні обмеження на продаж готівкових доларів США та євро зберігаються – до 9 вересня 2022 року громадяни можуть купити лише ті долари США та євро, які надійшли до кас банків починаючи з 9 квітня 2022 року. Раніше ці обмеження поширювалися на всі види готівкової валюти", – уточнили в ЦБ РФ.

Як повідомлялося, з 9 березня Банк Росії заборонив російським банкам продавати готівкову валюту громадянам, а також обмежив зняття коштів з валютних рахунків, в тому числі депозитних, що викликало ажіотажний попит на валюту в РФ.

Зокрема, через офіційну заборону продавати населенню готівкову валюту в Росії з'явився тіньовий валютний ринок, який працює через соцмережі та месенджери.