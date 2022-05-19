Україна просить країни G7 про термінову фінансову допомогу

Міністерство фінансів України закликає міжнародних партнерів, зокрема країни "Великої сімки", прискорити надання фінансової допомоги.

Про це голова Мінфіну Сергій Марченко повідомив у Facebook за підсумками свого виступу на сесії міністрів фінансів та керівників центробанків країн G7, керівництва ЄС, МВФ і Світового Банку.

"Російська агресія є глобальною загрозою і призведе до катастрофічних наслідків, якщо її не зупинити. Для якнайскорішої перемоги, Україна потребує більш активного фінансування від наших міжнародних партнерів. Пріоритетом є грантові кошти, оскільки нам важливо не збільшувати боргове навантаження", – наголосив Марченко.

Він нагадав, що уряд оцінює щомісячну потребу українського бюджету для фінансування лише соціальних та гуманітарних потреб у $5 млрд.

"Ці розрахунки підтверджені командами МВФ та Світового Банку. І якщо у березні ми могли говорити з партнерами про розрахунки і планування, то зараз ми говоримо про конкретні дії та чітко визначені подальші кроки", – додав голова Мінфіну.

Своєю чергою під час свого виступу у сесії за участю міністрів фінансів країн G7 прем'єр-міністр Денис Шмигаль також закликав партнерів прискорити виділення фінансування для України.

Він зазначив, що Україні потрібно щонайменше $15 млрд на найближчі три місяці для закриття оперативних потреб бюджету, й закликав країни G7 надати термінове фінансування.

"Сьогодні ми закликаємо країни "Великої сімки" надати Україні термінове фінансування для оперативних потреб бюджету. Нам потрібні щонайменше $15 млрд на найближчі три місяці, аби закрити ці потреби. Для нас це так само важливо, як і зброя, яку ви надаєте для боротьби з російською агресією", — підкреслив Шмигаль, якого цитує пресслужба уряду.