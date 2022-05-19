Україна з початку року скоротила імпорт вугілля у 1,7 раза

Україна у січні-квітні 2022 року знизила імпорт вугілля кам'яного та антрациту (код ТНЗЕД 2701) у 1,7 раза (на 2,92 млн тонн) порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 4,12 млн тонн.

За даними Державної митної служби, вугілля імпортоване на $964,91 млн, що на 47,1% більше, ніж у січні-квітні 2021 року ($655,92 млн), передає Інтерфакс-Україна.

Із РФ надійшло вугілля на $416,99 млн (частка в імпорті 43,21%), США – на $256,87 млн (26,62%), Австралії – на $82,46 млн (8,55%), інших країн – на $208,6 млн (21,62%).

Експорт Україною вугілля за чотири місяці 2022 року становив 76,6 тис. тонн на $38,14 млн, у тому числі в Словаччину – на $35,7 млн ​​та Польщу – на $2,44 млн. У січні-квітні 2021 року експорт становив 0,204 тис. тонн на $0,025 млн.

Україна у 2021 році збільшила імпорт вугілля кам'яного та антрациту на 15,4% (на 2,61 млн тонн) порівняно з 2020 роком – до 19,56 млн тонн.

Вугілля імпортоване на $2,49 млрд, що на 47,2% більше, ніж у 2020 році ($1,69 млрд). Із РФ надійшло вугілля на $1,55 млрд, США – на $494,64 млн, Казахстану – на $253,47 млн, інших країн – на $195,38 млн.