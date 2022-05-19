Валютна виручка від експорту залізної руди впала з початку року на 33%, – Митна служба

Гірничорудні підприємства України у січні-квітні поточного року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, знизили експорт залізорудної сировини (ЗРС) у натуральному вираженні на 8,6% – до 12,98 млн тонн, у грошовому вираженні експорт впав на 32,8% – до $1,58 млрд.

Про це свідчать дані Державної митної служби, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Експорт ЗРС за вказаний період здійснювався переважно в Китай (24,04% поставок у грошовому вираженні), Словаччину (16,11%) та Австрію (13,69%).

Водночас в Україну за звітний період було імпортовано ЗРС на $1 тис. у сумарному обсязі 2 тонни, тоді як у січні-квітні-2021 завезено ЗРС на $122 тис. у сумарному обсязі 1,13 тис. тонн.

Читайте також: Валютна виручка від експорту електроенергії зросла з початку року у 2,6 раза, – Митна служба

Як повідомлялося, за даними Митниці, гірничорудні підприємства України у 2021 році знизили експорт залізорудної сировини (ЗРС) у натуральному вираженні на 4,2% порівняно з 2020 роком – до 44,36 млн тонн, проте завдяки зростанню світових цін валютна виручка від її експорту зросла на 62,8% – до $6,9 млрд.

Українські компанії експортували залізну руду минулого року переважно в Китай (41,90% експорту у грошовому вираженні), Чехію (9,65%) та Польщу (7,99%).

Нагадаємо, у травні минулого року президент Володимир Зеленський назвав необхідним підвищення ренти на видобуток руди через різке зростання світових цін, що дозволяло власникам рудних компаній отримувати надприбутки.

Проте ухвалення відповідного законопроекту №5600, розгляд якого очікувалося у липні, відкл, затягнулося до кінця листопада. Тим часом ціни на руду впали.