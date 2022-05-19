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Євросоюз профінансує реконструкцію двох пунктів пропуску на кордоні з Румунією, – Митна служба

митниця,мито

Європейський Союз виділить фінансування для реконструкції пунктів пропуску "Дяківці" та "Красноїльськ" на українсько-румунському кордоні.

Про це повідомляє Державна митна служба України за підсумками зустрічі її голови В’ячеслава Демченка з очільником Митної служби Румунії Богданом Мігеєм.

"Фінансування ЄС буде направлене на відкриття двох пунктів пропуску – "Дяківці" та "Красноїльськ" з українського боку та розбудову інфраструктури для вантажівок", – зазначається у повідомленні.

Очікується, що відкриття нових пунктів пропуску розвантажить вже існуючі та пришвидшить вантажний і товарний потік на західному кордоні нашої країни.

Водночас строки реалізації проєкту у повідомленні не уточнюються.

Як повідомлялося, реконструкцію пунктів пропуску "Дяківці" та "Красноїльськ" планувалося завершити до кінця 2020 року, на ці цілі у держбюджеті на 2020 рік було передбачено 488 млн грн.

Автор: 

кордон (1125) митниця (815) Євросоюз (5070) Державна митна служба (467)


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