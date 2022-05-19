ДТЕК Ахметова почав експортувати українське вугілля до Польщі

Енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова здійснив перше тестове постачання вугілля до Польщі в обсязі 50 тис. тонн і розглядає можливість забезпечити регулярний експорт енергоресурсів з урахуванням проблем логістики в умовах війни.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, інформує Інтерфакс-Україна.

"Ми зробили перші тестові відвантаження вугілля до Польщі. Це невеликий обсяг – 50 тис. тонн. На жаль, дуже великі складності з логістикою, тому що залізнична інфраструктура як в Україні, так і в Польщі не розрахована на такий обсяг переміщення товарів. Як і порти в Польщі – Гданськ та Гдиня. Тому тестові поставки є, але більших обсягів, як це можна було б робити через море, порт "Південний", наприклад, ні", – розповів Сахарук.

Водночас він запевнив, що компанія розглядає можливості та продовжує опрацьовувати шляхи постачання вугілля до Польщі.

"Вугілля з інших джерел є критичним для Польщі для заміщення обсягів постачання з Росії, яке було заборонено", – додав виконавчий директор ДТЕК.

За його розрахунками, під час сезонного профіциту вугілля енергохолдинг міг би відвантажувати до Польщі приблизно 100-150 тис. тонн на місяць – той обсяг, який залишається після забезпечення своїх ТЕС та інших споживачів.

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Як повідомлялося, раніше генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко заявляв про плани розпочати експорт українського вугілля в Європу. Він також повідомляв про готовність ДТЕК взяти під контроль держпідприємство "Львіввугілля".

За підсумками роботи у 2021 році шахти "ДТЕК Енерго" видобули понад 16,8 млн тонн енергетичного вугілля марки "Г", що на 11,1% менше, ніж у 2020 році.

Нагадаємо, на початку жовтня 2020 року ДТЕК Ріната Ахметова відмовився від оренди майнового комплексу ДП "Добропіллявугілля", яке ДТЕК за часів Януковича взяв в оренду до 2059 року. ДТЕК не пояснював, чому група Ріната Ахметова вирішила відмовлятися від шахт "Добропіллявугілля". Кабмін погодився з пропозицією ДТЕК повернути ці шахти до управління держави.



Зараз до складу ДТЕК входять "Павлоградвугілля" (видобуток рядового вугілля у 2020 році – 16 млн тонн), шахта "Білозерська" (0,6 млн тонн), ш/в "Обухівське" (РФ), а також чотири збагачувальні фабрики в Дніпропетровській та Донецькій областях – Павлоградська, Добропільська, Жовтнева та Курахівська.

Вугільна генерація ДПЕК сумарною встановленою потужністю 13,53 ГВт, представлена ​​"Східенерго", "Дніпроенерго" та "Західенерго".