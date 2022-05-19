Держтуризму України стане членом Європейської туристичної комісії

Європейська туристична комісія (ЄТК) офіційно запросила Державне агентство розвитку туризму України (ДАРТ) приєднатись до організації.

Про це йдеться в повідомленні ДАРТ.

Як зазначається, ЄТК було прийнято рішення про надання членства Державного агентству розвитку туризму щонайменше на три роки на безкоштовній основі. Після закінчення цього терміну буде прийняте додаткове рішення про стандартне членство.

Основана місія ЄТК – представляти інтереси національних туристичних органів Європи, просувати європейські країни як туристичної дестинації у всьому світі, надавати унікальну експертизу своїм членам та стійку базу для стратегічної співпраці та обміну досвідом. Рішення про компліментарне членство в ЄТК для України є актом солідарності європейських колег, що надасть змогу ДАРТ – єдиному офіційному загальнонаціональному органу у сфері туризму – користуватися всіма ресурсами цієї організації.

Донедавна Україна була однією з небагатьох держав Європи, які не мали привілею членства у ЄТК.

Як повідомлялося, кількість іноземців, які перетнули кордон України у 2021 році порівняно з 2020 роком зросла на 26,3% та становить майже 4,27 млн осіб.