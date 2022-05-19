McDonald's продав бізнес в Росії своєму місцевому партнеру

Американська McDonald's Corp., найбільша у світі мережа ресторанів швидкого обслуговування, уклала договір про продаж свого російського бізнесу Олександру Говору, який є партнером-франчайзі компанії та з 2015 року керує 25 ресторанами в Сибіру.

Як зазначається у повідомленні американської компанії, угода залежить від певних умов, включно із схваленням регуляторів, її закриття очікується найближчими тижнями, передає Інтерфакс-Україна.

За умовами угоди, Говор купує все ресторанне портфоліо мережі та надалі розвиватиме його під новим брендом.

Угода також передбачає, що покупець збереже персонал та умови для них як мінімум на два роки. Покупець також погодився профінансувати зарплати корпоративних працівників, які працюють у 45 регіонах країни, до закриття угоди. Крім того, він також фінансуватиме існуючі зобов'язання перед постачальниками, орендодавцями та комунальними службами.

Говор – бенефіціар ТОВ "ГіД", яке розвиває мережу McDonald's в Сибірському федеральному окрузі. Він також володіє 50% АТ "Нафтохімсервіс" (інвестор будівництва та власник Яйського НПЗ у Кузбасі). Крім того, Говор – ексвласник девелоперської компанії АТ "Інрусінвест" та входить до її ради директорів. Серед проектів "Інрусінвеста" – тризірковий готель Park Inn by Radisson та медичний центр Grand Medica у Новокузнецьку.

Як повідомлялося, McDonald's з 14 березня закрив свої ресторани в РФ, а 16 травня компанія оголосила про вихід із російського ринку.

У першому кварталі McDonald's зафіксував витрати у розмірі $127 млн ​​внаслідок призупинення роботи на ринках Росії та України. Ця сума включає $27 млн, витрачені компанією на виплати співробітникам, постачальникам та оплату оренди, а також списання вартості нереалізованих запасів на $100 млн.

Після оголошення про плани продати бізнес у РФ McDonald's повідомив, що очікує списання у розмірі $1,2-1,4 млрд, які переважно буду негрошовими.

Перший ресторан McDonald's у Росії відкрився Москві на Пушкінській площі 1990 року. Цей ресторан компанія на своєму сайті називала найвідвідуванішим у світі. В даний час мережа об'єднує понад 850 ресторанів.