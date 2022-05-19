Валютна виручка від експорту електроенергії зросла з початку року у 2,6 раза, – Митна служба

Україна у січні-квітні 2022 року збільшила виручку від експорту електроенергії у 2,6 раза (на $87,11 млн) порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до $141,05 млн.

Про це свідчать попередні дані Державної митної служби, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За розрахунками агентства, до Словаччини за чотири місяці поставлено електроенергії на $48,97 млн, в Угорщину – на $40,41 млн, Румунію – на $29,27 млн, інші країни – на $22,4 млн.

Зокрема, у квітні цього року виторг від експорту електроенергії склав лише $1,11 млн порівняно з $31,13 млн у квітні 2021 року.

Водночас Україна в січні-квітні 2022 року імпортувала електроенергію на $102,11 млн, порівняно з $54,32 млн за аналогічний період 2021 року. У тому числі з Білорусі – на $100,41 млн, Словаччини – на $0,87 млн, Румунії – на $0,49 млн, інших країн – на $0,34 млн.

У квітні цього року Україна імпортувала електроенергію на $0,001 млн порівняно з $6,93 млн у квітні-2021.

Як повідомлялося, Україна у 2021 році знизила експорт електроенергії на 26,5% (на 1,26 млрд ​​кВт-год) порівняно з 2020 роком – до 3,5 млрд кВт-год.

Виторг від експорту електроенергії у 2021 році зменшився на 8,5% (на $23,89 млн) порівняно з 2020 роком – до $256,94 млн. Водночас Україна у 2021 році імпортувала електроенергію на $87,35 млн порівняно з $131,60 у 2020 році.