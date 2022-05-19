Україна приєдналася до плану дій із забезпечення глобальної продовольчої безпеки

Україна приєдналася до підписання Дорожньої карти з забезпечення глобальної продовольчої безпеки, яку було випущено за результатами міністерської зустрічі в ООН, що відбулася в Нью-Йорку 18 травня.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Крім того, під час зустрічі держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив про нову продовольчу допомогу Україні в розмірі $215 млн.

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський у своєму зверненні до міністрів підкреслив, що для українських фермерів сьогодні вирішується майбутнє трьох урожаїв та в принципі їх подальша робота.

"По-перше, наші фермери не можуть експортувати ще минулорічний врожай. По-друге, через окупацію і військові дії ми зберемо лише половину цьогорічного врожаю – його експорт так само може бути заблокований. Велика частина посівів озимої пшениці була проведена на сході, де ведуться активні бойові дії, та півдні, який частково окупований. Росіяни активно викрадають зерно з цих територій. Фермери не зможуть там збирати врожай; а якщо зберуть, не зможуть його реалізувати. По-третє, під загрозою опинилась наступна посівна кампанія озимих, адже фермери не змогли продати свій врожай і не мають коштів для придбання пального, добрив, засобів захисту рослин, а також їм просто ніде цей урожай зберігати. І замість озимої пшениці їм значно вигідніше сіяти ріпак", – зазначив Сольський.

Він наголосив, що продовольча ситуація дедалі загострюватиметься. Кожна держава світу вже почала платити ціну за російську агресію в Україні через дефіцит зерна та інфляцію.

Так, у зв'язку з війною в Україні, світові ціни на пшеницю та кукурудзу вже зросли більше ніж на 20%. Це своєю чергою потягло за собою підвищення цін на базові продукти харчування, що відчули або відчують громадяни усіх держав світу, в тому числі більш розвинених. Усе це критично для країн Азії та Африки, які імпортували зерно в основному з України, і громадяни яких витрачають на продукти харчування понад 40% від своїх загальних витрат.

"Прогнози впливу війни на світову продовольчу безпеку, в тому числі прогноз FAO, необхідно коригувати на вказані вище реалії в бік погіршення. Для того, щоб не допустити масового голоду, сьогодні критично важливо розблокувати експорт української сільськогосподарської продукції", – переконаний міністр.