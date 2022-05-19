Суд засудив колишнього підлеглого Каськіва до 11 років тюрми, але він втік 6 років тому

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) засудив виконувача обов’язків директора держпідприємства "Дирекція з будівництва та управління національного проекту "Повітряний експрес" та інших інфраструктурних об’єктів Київського регіону" до 11 років позбавлення волі.

Як повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, ще одного підсудного у цій справі – директора приватного підприємства – засуджено до 10 років 6 місяців позбавлення волі.

Крім того, суд заборонив обвинуваченим обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 3 роки з конфіскацією майна. Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення.

Крім того, суд задовольнив два цивільні позови прокурора САП до обвинувачених в інтересах державного підприємства про відшкодування збитків на суми понад 35 млн гривень та понад 81 млн гривень. Також суд обрав обвинуваченим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою до набрання вироком законної сили.

"Вказаним особам інкриміновано два епізоди: заволодіння та розтрата у 2014 році 116 млн гривень коштів державного підприємства (що одержані від продажу понад $8 млн з рахунків державного підприємства), отриманих державою за кредитним договором від Експортно-імпортного банку Китаю для будівництва залізничного пасажирського сполучення між Міжнародним аеропортом "Бориспіль" та містом Києвом", – зазначається у повідомленні.

САП відзначає, що це перше провадження в якому встановлені системні протиправні дії щодо заволодіння майном державних підприємств в системі Державного агентства з інвестицій та управління національними проєктами України, яким за часів президентства Віктора Януковича керував Владислав Каськів.

"Кримінальне провадження стосовно заволодіння коштами інших державних підприємств наразі перебуває на розгляді Вищого антикорупційного суду", – додали в САП.

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Як повідомлялося, "Повітряний експрес" – проэкт швидкісного залізничного сполучення між Києвом та аеропортом "Бориспіль". Він з'явився перед проведенням футбольного чемпіонату "Євро-2012", його лобістом був тодішній голова Держінвестпроекту Владислав Каськів.

У червні 2011 року Держінвестпроект створив ДП "Дирекція з будівництва та управління національного проекту "Повітряний експрес", яке підписало з Експортно-імпортним банком Китаю угоду про кредит на суму $372 млн терміном 15 років під 6,5% річних.

Перший транш $52,1 млн китайський Ексімбанк надав у 2013 році: $14 млн отримав "Повітряний експрес" (за цільовим призначенням використано $7,5 млн), $34,5 млн було перераховано китайському підряднику China National Complete Engineering Corporation (ССЕС). Другого траншу у розмірі $320 млн Україна не отримала.

Йдеться пр околишнього в.о. директорка "Повітряного експресу" Геннадія Дьяченко, який у грудні 2014 року без проведення тендеру обрав фірму "Сапфір Фінанс" для розміщення у неї вкладу строком на один рік під 22% річних. Надалі він здійснив обмін $6,8 млн, які лежали на депозиті держпідприємства у банку, на гривні, і, отримавши 81,95 млн грн, переказав їх на рахунок "Сапфір Фінансу", директором якого був Іван Радик. Ці гроші, як і відсотки, ніхто повертати не збирався. Слідчі встановили, що Радик, отримавши 81,95 млн грн від ДП "Повітряний експрес", перерахував їх на рахунки підконтрольних компаній, де гроші у подальшому були зняті і розподілені між учасниками схеми.

Радик утримвався у київському СІЗО з вересня 2016 року. Дьяченко з 2016 року перебуває у розшуку і його судять заочно, він кілька разів призначався в.о. директора держпідприємства у 2013 році на короткі періоди для підписання документів щодо виведення грошей. Після чого до керівництва "Повітряного експресу" голова Держінвестпроекту Владислав Каськів повертав Андрія Галущака.

У березні 2016 року Владислав Каськів був оголошений у розшук за підозрою у розкраданні коштів держбюджету. Пізніше його було затримано у Панамі, у 2017 році він повернувся в Україну. У грудні 2017 року Генеральна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо колишнього голови Держінвестпроекту Каськіва. Його підозрювали у розкраданні державних коштів під час розміщення зовнішньої реклами на суму 7,46 млн грн. За словами генпрокурора Юрія Луценка, Каськів повністю сплатив усю суму. Справа досі розглядається у суді першої інстанції. У 2020 році Каськів пройшов під шостим номером до Закарпатської облради від партії "Опозиційна платформа – За життя!", політраду якої очолює Віктор Медведчук.

Крім того, НАБУ розслідує справу стосовно рідного брата колишнього голови Держінвестпроекту Владислава Каськіва Олександра, якого підозрюють у заволодінні 259,2 млн грн коштів агентства.

Наприкінці 2016 року Галущака було призначено держсекретарем Міністерства інфраструктури. З міністерства його звільнили лише у 2020 році після того, як СБУ виявила передачу чиновником невстановленим особам таємної інформації про заходи Міністерства оборони, прикордонних, правоохоронних та інших органів державної влади щодо захисту національних інтересів на півдні та сході України, у Чорному та Азовському морях та Керченській протоці.