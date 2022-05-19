Всесвітня продовольча програма профінансувала допомогу українцям на 1,5 мільярда

Протягом травня Всесвітня продовольча програма профінансувала допомогу українцям на загальну суму $47 млн (близько 1,5 млрд грн).

Про це повідомив координатор із надзвичайних операцій Всесвітньої продовольчої програми для України Метью Холлінгворт під час зустрічі з міністеркою соціальної політики України Мариною Лазебною..

Мінсоцполітики передало Всесвітній продовольчій програмі відповідно до укладеного меморандуму про співпрацю перелік із 500 тис. внутрішньо переміщених осіб з вразливих категорій, які найбільше потребують підтримки, і люди вже отримують кошти.

За словами Холлінгворта, під час надання допомоги у вигляді продуктових наборів Всесвітня продовольча програма придбала продукти харчування в українських виробників на суму понад $27 млн, щоб одночасно допомагати і людям, і бізнесу в Україні.

На зустрічі сторони домовились розширити співпрацю та не обмежувати коло отримувачів додаткової до державної грошової допомоги внутрішньо переміщеними особами.

За пропозицією Мінсоцполітики грошові виплати, які здійснює Всесвітня продовольча програма, поширюватимуться наступні категорії постраждалих від війни:

люди на тимчасово окупованих територіях,

люди на територіях, де відбуваються активні бойові дії,

люди на деокупованих територіях, які не реєструвались як внутрішньо переміщені особи.

Вже наприкінці травня заявку на отримання таких грошових виплат можна буде подати через інформаційну платформу єДопомога.

Дані, які людина вказує у заявці, верифікуватимуться на основі даних з державних реєстрів. Верифіковані заявки передаватимуться Всесвітній продовольчій програмі, яка здійснюватиме виплати з урахуванням належності заявника до вразливих категорій та наявності коштів для здійснення таких виплат.